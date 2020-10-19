Бизнесмен из ЯНАО оставил сотни горожан без чистой воды

К водопроводу Нового Уренгоя самовольно подключился владелец магазина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жильцы нескольких домов Нового Уренгоя остались без чистой воды из-за владельца местного магазина «Медведь». Владелец точки решил самовольно подключиться к водопроводу. Об этом рассказал мэр газовой столицы ЯНАО Андрей Воронов, которому пожаловались горожане.

«Жильцы прислали фото и видео с мутной водой в кадре. Причину аварийной ситуации установили: в магазине „Медведь“ произведена незаконная врезка в сети. Из-за этого вода из отопления шла в систему холодного водоснабжения», — написал Воронов в своем telegram-канале. На владельца магазина составили протокол, предприниматель заплатит штраф.

Сейчас, по словам Воронова, вода стала прозрачной. Местные специалисты вновь возьмут пробы для повторного анализа, промывка труб продолжается. Всем пострадавшим жильцам мэр пообещал сделать перерасчет за коммуналку. «До тех пор, пока ситуация не нормализуется, людей будут обеспечивать качественной питьевой водой», — заключил Воронов.

Получить комментарий представителей «Медведя» оперативно URA.RU не удалось. Номера магазина оказались отключены.