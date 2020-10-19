Студентов Екатеринбурга заставляют платить COVID-лабораториям

При выходе на учебу требует тест, который можно получить только платно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге руководство Уральского государственного колледжа имени Ползунова требует студентов, контактных по коронавирусу, при возвращении на учебу сдавать платные тесты. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Руководство отправляет на карантин всех контактировавших с больными COVID-19. При выходе на учебу требует тест, который можно получить только платно. Примерно две тысячи рублей. Здоровому или контактному человеку тест в муниципальной поликлинике или больнице никто проводить не будет», — поделился информацией собеседник.

Получить оперативный комментарий в самом колледже не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU. Агентство готово опубликовать комментарий после обращения образовательного учреждения.

В Свердловской области на 19 октября зарегистрировано 32 912 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выздоровело 24 816 свердловчан, умерло — 699 граждан.