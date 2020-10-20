Под Вологдой в реку упал вертолет

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, вертолет мчс
Вертолет совершал коммерческий рейс (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В реку Сухона Вологодской области упал вертолет. Информации о пострадавших пока нет, на место происшествия выехали спасатели, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Информация о происшествии поступила от жителя населенного пункта Бобровское. В реку Сухона упал вертолет Robinson R44, рассчитанный на четырех человек. Это коммерческий рейс компании „Авиасоюз“. Вертолет направлялся из Вологды в Великий Устюг», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Количество людей на борту устанавливается.

Уточняется, что инцидент произошел в 400 км от Вологды. На место выехали спасатели, однако они еще не добрались — населенный пункт отдален от хорошей дороги, до места происшествия 68 км бездорожья. По данным СМИ, до падения вертолет задел провода.

UPD 16:30: при падении вертолета в реку в Вологодской области погибли 2 человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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