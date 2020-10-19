Медикам нужна помощь курганцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мокроусовская районная больница (Курганская область) просит курганцев помочь медикам, которые работают в госпитале для пациентов с коронавирусом. Принести можно еду, воду и лекарства. Информация об этом размещена в соцсети «ВКонтакте» на странице Москроусовской ЦРБ.

Госпиталь для пациентов с коронавирусом открыли на базе ЦРБ 15 октября. «Коллектив Мокроусовского госпиталя готов принять любую помощь: кислородные концентраторы, рециркуляторы воздуха, СИЗ (щитки защитные лицевые, очки, перчатки, маски), продуктовые наборы и воду для пациентов и сотрудников, смена которых в „красной зоне“ длится 12 часов», — говорится в обращении к благотворителям.

Ранее аналогичную просьбу о помощи опубликовали медики Петуховской больницы. Они также в связи с открытием госпиталя просили помощи у горожан. Власти при этом комментировали, что такая же практика была и весной. «Медики обеспечены необходимым, но поскольку многие хотят помочь, то больница, конечно, не откажется от помощи и дает свои координаты. В запасе есть средства защиты и лекарства, закупки дополнительных средств и медикаментов идут. Средства есть. С учётом роста заболеваемости лишними средства от волонтеров и благотворителей не будут», — рассказали в оперштабе.

Какую помощь уже удалось собрать курганским больница — об этом запрос направлен в департамент информационной и внутренней политики. Ответ пока не получен.