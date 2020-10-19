19 октября 2020

Курганская больница просит помочь врачам госпиталя для COVID. Нужна еда и лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская больница. Курган , больница, зона карантина, горбольница №2, горбольница, курганская больница, внимание карантин
Медикам нужна помощь курганцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мокроусовская районная больница (Курганская область) просит курганцев помочь медикам, которые работают в госпитале для пациентов с коронавирусом. Принести можно еду, воду и лекарства. Информация об этом размещена в соцсети «ВКонтакте» на странице Москроусовской ЦРБ.

Госпиталь для пациентов с коронавирусом открыли на базе ЦРБ 15 октября. «Коллектив Мокроусовского госпиталя готов принять любую помощь: кислородные концентраторы, рециркуляторы воздуха, СИЗ (щитки защитные лицевые, очки, перчатки, маски), продуктовые наборы и воду для пациентов и сотрудников, смена которых в „красной зоне“ длится 12 часов», — говорится в обращении к благотворителям.

Ранее аналогичную просьбу о помощи опубликовали медики Петуховской больницы. Они также в связи с открытием госпиталя просили помощи у горожан. Власти при этом комментировали, что такая же практика была и весной. «Медики обеспечены необходимым, но поскольку многие хотят помочь, то больница, конечно, не откажется от помощи и дает свои координаты. В запасе есть средства защиты и лекарства, закупки дополнительных средств и медикаментов идут. Средства есть. С учётом роста заболеваемости лишними средства от волонтеров и благотворителей не будут», — рассказали в оперштабе.

Какую помощь уже удалось собрать курганским больница — об этом запрос направлен в департамент информационной и внутренней политики. Ответ пока не получен.

Медикам необходима помощь курганцев
Скрин со страницы Москроусовской больницы в «ВКонтакте»

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...