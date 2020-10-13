Медики просят помощи у курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники недавно открытого в Петухово (Курганская область) госпиталя для пациентов с коронавирусом просят у курганцев помощи. Им требуются продукты, средства защиты и деньги на лекарства. Информация об этом размещена в соцсети «ВКонтакте», на официальной странице администрации Петуховского района.

«Коллектив госпиталя готов принять любую помощь: СИЗы (щитки защитные лицевые, очки, перчатки, маски), продуктовые наборы для питания сотрудников, смена которых в „красной зоне“ длится 12 часов, денежные средства для дополнительного приобретения лекарственных препаратов, кислородных концентраторов, рециркуляторов воздуха», — говорится в сообщении. По всем вопросам желающие помочь могут обратиться к главврачу Петуховской ЦРБ Ирине Носковой и юристу Алине Литвинцевой. Госпиталь для пациентов с коронавирусом открыт на базе ЦРБ 12 октября.

Обновлено в 10:50: В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU прокомментировали, что такая же практика была и весной. «Медики обеспечены необходимым, но поскольку многие хотят помочь, то больница, конечно, не откажется от помощи и дает свои координаты. В запасе есть средства защиты и лекарства, закупки дополнительных средств и медикаментов идут. Средства есть. С учётом роста заболеваемости лишними средства от волонтеров и благотворителей не будут», — рассказали в оперштабе.

В Курганской области на 13 октября на карантин из-за ОРВИ были полностью закрыты семь школ. В Кургане жителям города трудно достать лекарства, которыми лечат больных коронавирусом. Пациенты сталкиваются с трудностями при вызове скорой помощи тяжелым пациентам. Ранее курганские власти признали проблемы в медицине и обещали наладить оказание медпомощи к среде.

Медики Петуховской ЦРБ просят помощи Скрин из соцсетей