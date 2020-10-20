Главное протестное медиа Беларуси признано экстремистским

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Мурашов.необр, приговор, судья, суд
Решение вынес Верховный суд Белоруссии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Telegram-канал Nexta и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами. Соответствующее решение вынес Верховный суд страны.

«Решением суда Центрального района Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram — NEXTA-Live и логотип Nexta признаны экстремистскими материалами», — пишет агентство Белта со ссылкой на пресс-службу Верховного суда. Уточняется, что решение было принято в связи с содержанием информационной продукции «с признаками экстремистской деятельности». Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

На телеграм-канал Nexta подписаны более двух миллионов человек. Массовую популярность он набрал на фоне протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов. Nexta поддерживает белорусскую оппозицию и критикует президента Александра Лукашенко. Ранее создатель Nexta Степан Путило был объявлен в розыск в Белоруссии. Кроме того, на сайте МВД РФ также появилось информация о его розыске на территории России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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