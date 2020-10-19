Василия Паршакова единогласно переизбрали главой Тазовского района Фото: пресс-служба администрации Тазовского района

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Главой Тазовского района ЯНАО переизбран Василий Паршаков, занимающий пост с 2018 года. Об этом URA.RU сообщили в местной администрации. Источники агентства еще в сентябре говорили, что чиновник одержит победу на выборах.

В борьбе за кресло главы Паршаков обошел исполнительного директора Фонда развития Тазовского района Александра Курочкина. Они представляли конкурсной комиссии свои стратеги развития, после чего за кандидатов голосовали члены районной думы. «Депутаты поддержали кандидатуру Василия Паршакова единогласно», — сказали в пресс-службе администрации Тазовского района. Одним из первых вновь избранного мэра поздравил замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, передавший слова поддержки от главы региона Дмитрия Артюхова.

Сам Паршаков, говоря о своей победе, обозначил главные сферы своей будущей работы. «Планы на будущее большие — жилищное строительство, модернизация коммунального комплекса, возведение социально-значимых объектов. Будем продолжать двигаться вперед, делая все, чтобы Тазовский район развивался и процветал», — прокомментировал мэр.

Инсайдеры URA.RU в политических кругах полагают, что в переизбрании Паршакова был заинтересован сам губернатор Артюхов. По мнению источников, глава ЯНАО хочет руками мэра решить скандал в аварийном селе Газ-Сале, которое собираются расселять. Только у Паршакова, как полагают инсайдеры, есть достаточно авторитета, чтобы удержать доверие к власти в районе.

Паршаков возглавил Тазовский район в 2018 году, когда прежний мэр Александр Иванов стал фигурантом уголовного дела. До этого Паршаков был главой другого района ЯНАО — Красноселькупского.