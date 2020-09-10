Губернатор Артюхов назвал сроки расселения аварийного села в ЯНАО

Визит Дмитрия Артюхова в Газ-Сале состоялся 10 сентября Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Аварийное село Газ-Сале Тазовского района ЯНАО начнут расселять в 2021 году. Как заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, это произойдет, если удастся договориться с сельчанами.

«Это начнет работать, если мы с вами договоримся, с 2021 года», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с газ-салинцами. Как обещал губернатор, вопрос о расселении будет решаться максимально справедливо.

Это означает, что жилье будет предоставляться из расчета «метр на метр»: площадь новой квартиры не должна быть меньше нынешней. Кроме того, для газ-салинцев, пожелавших уехать в другой регион по программе переселения, будет сформирована отдельная, «ускоренная» очередь.

Главе района Василию Паршакову поручено в ближайшее время начать плотную работу с каждой газ-салинской семьей, чтобы объяснить людям конкретные перспективы переезда и трудоустройства. Для обеспечения дополнительных гарантий окружные власти также намерены изменить региональное законодательство.

Вопрос о судьбе Газ-Сале возник после закрытия в селе всех предприятий, а износ жилого фонда превысил 80%. В марте специальная комиссия озвучила результаты проведенного опроса: абсолютное большинство высказалось за переезд в другие населенные пункты округа.

Около 50% пожелали поселиться в Новом Уренгое, 22% — в Тазовском, 1% видят свое будущее в других населенных пунктах ЯНАО, а 19% — за пределами округа. Только 6% опрошенных пожелали остаться в Газ-Сале, а 8% затруднились с ответом.