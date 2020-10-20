Экс-помощник главы государства Владислав Сурков появится в премьерном спектакле Театра на Малой Бронной «Бесы» по роману Достоевского. Об этом журналистам сообщила глава PR-отдела театра Мария Малкина.
По ее словам, бывший чиновник кремлевской администрации на сцену выходить не будет. «В спектакле есть видео, на котором Владислав Сурков произносит текст Достоевского», — пояснила она РБК. Режиссер спектакля — Константин Богомолов, это его первая постановка после назначения художественным руководителем театра. Стоимость билетов достигает 50 тысяч рублей. Малкина пояснила, что премьера должна была состояться 21 октября, но в связи с распоряжением губернатора Московской области ее перенесли на 10 и 11 ноября.
Владислав Сурков был помощником президента России Владимира Путина с 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.
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