Магнитные бури на неделе с 20 по 26 октября: подробный прогноз по дням

После череды магнитных бурь в начале октября Солнце успокоилось, и геомагнитная обстановка стабилизировалась. Но ученые предупреждают: в конце месяца возможны новые возмущения. Каким будет прогноз магнитных бурь на неделе с 20 по 26 октября 2025, как подготовиться метеочувствительным и какие дни будут самыми спокойными — в материале URA.RU.

Магнитные бури в октябре 2025

После периода повышенной солнечной активности в середине октября геомагнитная обстановка на Земле стабилизировалась. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщают, что магнитосфера перешла в спокойное состояние, а индекс Kp опустился до 2.67 — это значение соответствует норме.

Единственным значительным событием за последние дни стала вспышка класса M1.8, зафиксированная 19 октября в 23:15 по московскому времени. С тех пор новых солнечных вспышек классов C и M не регистрировалось. Анализ трехдневной динамики с 18 по 20 октября подтверждает отсутствие серьезных геомагнитных возмущений.

Прогноз на ближайшие сутки

Ученые прогнозируют сохранение спокойной обстановки:

В течение следующих 24 часов индекс Kp не превысит 3.67

Вероятность магнитных бурей минимальна

Солнечная активность остается на умеренном уровне

Магнитные бури сейчас: прогноз по дня и часам

После недели солнечных бурь и магнитных возмущений наступило затишье. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии сообщают о стабилизации геомагнитной обстановки.

«В настоящий момент риски воздействия на Землю крупных вспышек являются нулевыми; такими они стали еще 2-3 дня назад», — сообщают специалисты.

Период нестабильности, вызванный активностью Солнца и корональной дырой, завершился. Геомагнитные индексы уже более суток находятся в зеленой зоне, что означает спокойную обстановку. Хотя скорость солнечного ветра остается немного повышенной, этого недостаточно для серьезных возмущений магнитного поля Земли.

Прогноз на ближайшие дни

Ученые дают оптимистичный прогноз:

На ближайшие пять-семь дней ожидается спокойная геомагнитная обстановка

Вероятность серьезных солнечных вспышек практически нулевая

Для метеочувствительных людей это хорошие новости — период магнитных бурь завершился. Теперь можно планировать дела без опасений о плохом самочувствии из-за геомагнитной обстановки.

Ученые отмечают, что с начала лета на Солнце не было зарегистрировано ни одной вспышки высшего балла X, что резко контрастирует с прошлогодней активностью. Хотя в сентябре-октябре были признаки возможного роста активности, системного тренда на изменение солнечного цикла пока не наблюдается. Специалисты продолжат наблюдать за поведением Солнца, чтобы понять, сохранится ли спокойная обстановка до конца года.

Магнитные бури с 20 по 26 октября 2025: прогноз на неделю

20 октября

Вероятность магнитной бури: 31%

Вероятность возбужденной магнитосферы: 35%

Вероятность спокойной обстановки: 34%

Ожидаемый уровень: 3,5 балла (зеленый уровень, но повышенный)

21 октября

Вероятность спокойной магнитосферы: 68%

Вероятность возбужденной магнитосферы: 20%

Вероятность магнитной бури: 12%

Ожидаемый уровень: улучшение ситуации

22 октября

Сохраняется аналогичная с 21 октября картина

Вероятность спокойной магнитосферы: 68%

Ожидаемый уровень: стабильная спокойная обстановка

23-24 октября

Полностью спокойная геомагнитная обстановка

Уровень активности: 2 балла (зеленый уровень)

Вероятность возмущений минимальна

25 октября

Начинается постепенный рост активности

Уровень: 3 балла (в пределах зеленого уровня)

Ситуация остается в норме

26 октября

Завершение недели с возбужденной магнитной обстановкой

Ожидаемый уровень: 4 балла (оранжевый уровень)

Вероятность магнитных возмущений повышается

Как будет развиваться геомагнитная обстановка в ближайшие дни

В чем суть магнитных бурь

Магнитные бури — своего рода шторм для магнитного поля Земли. Когда на Солнце происходят вспышки, к нам летят заряженные частицы. Они «бьют» по магнитному полю Земли, заставляя его колебаться — это и есть магнитная буря.

Что происходит на самом деле:

Магнитное поле Земли временно дестабилизируется

Возникают колебания, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней

Сила бурь измеряется по 5-балльной шкале — от слабой (G1) до экстремальной (G5)

Есть некоторые данные, что во время магнитных бурь у человека сгущается кровь (поэтому могут беспокоить головные боли), замедляется кровоток в мелких сосудах, нарушается выработка гормонов, регулирующих сон и бодрствование

Особенно внимательными нужно быть людям с:

Гипертонией

Сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мигренями

Бессонницей

Симптомы во время магнитных бурь: как распознать

Организм может реагировать на геомагнитные возмущения по-разному, но есть общие симптомы:

Головная боль и мигрени . Самый частый симптом. Боль обычно давящая, охватывающая виски и затылок. Объясняется это спазмом сосудов головного мозга.

. Самый частый симптом. Боль обычно давящая, охватывающая виски и затылок. Объясняется это спазмом сосудов головного мозга. Скачки артериального давления . У гипертоников давление чаще повышается, у гипотоников — понижается. Особенно внимательными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

. У гипертоников давление чаще повышается, у гипотоников — понижается. Особенно внимательными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нарушения сна. Бессонница ночью и сонливость днем — классическая картина. Связано это с изменением выработки мелатонина — гормона сна.

Психологический дискомфорт

Необъяснимая тревожность

Раздражительность

Апатия и упадок сил

Ухудшение концентрации внимания

Физические проявления

Учащенное сердцебиение

Ломота в суставах

Головокружение

Обострение хронических заболеваний

Важно понимать: 30% людей действительно чувствуют магнитные бури, а у остальных может сработать эффект самовнушения.

Какие таблетки принимать: разумный подход

Запомните главное правило: не существует «таблетки от магнитной бури». Лечение должно быть симптоматическим и согласованным с врачом. При головной боли подойдут привычные обезболивающие:

Парацетамол

Ибупрофен

Аспирин (если нет противопоказаний)

Но не превышайте дозировку. Если боль не проходит — обратитесь к врачу. При повышенном давлении пейте только те препараты, которые вам прописал кардиолог или терапевт. Никаких экспериментов с новыми лекарствами. При тревожности и бессоннице помогут:

Препараты валерианы

Пустырник в таблетках

Глицин (рассасывать под языком)

Магний B6 — укрепляет нервную систему

Общеукрепляющие средства

Витамины группы B

Витамин C

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Паниковать — стресс только усилит симптомы Менять дозировку лекарств без консультации с врачом Употреблять алкоголь — он создает дополнительную нагрузку на сосуды Злоупотреблять кофе — может спровоцировать скачок давления Перенапрягаться физически и эмоционально

Простые правила, которые помогут легче перенести бурю