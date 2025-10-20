ВС РФ возьмут под контроль всю территорию ДНР в 2026 году, заявил Дандыкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Российские вооруженные силы способны полностью установить контроль над территорией ДНР до весны 2026 года. Такое мнение выразил военный аналитик Василий Дандыкин.

«У Зеленского и его окружения есть два варианта: либо они соглашаются на условия России и оставляют ДНР, либо мы идем дальше. Судя по всему, нам придется освобождать Донбасс военным путем. Надеюсь, до весны следующего года российская армия справится с этой задачей. Возможно, и раньше», — отметил Дандыкин в интервью «Ридус».

Он также добавил, что ВС Украины испытывают серьезные трудности на фронте. Для удержания позиций в Донбассе украинское командование вынуждено перебрасывать подразделения с других направлений, в частности из Днепропетровской и Харьковской областей. В то же время, российские войска продолжают наступление и постепенно берут под контроль Краматорскую агломерацию, которую эксперт назвал последним оплотом ВСУ на территории республики.

