Военэксперт назвал, когда ДНР точно перейдет под контроль России
ВС РФ возьмут под контроль всю территорию ДНР в 2026 году, заявил Дандыкин
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Российские вооруженные силы способны полностью установить контроль над территорией ДНР до весны 2026 года. Такое мнение выразил военный аналитик Василий Дандыкин.
«У Зеленского и его окружения есть два варианта: либо они соглашаются на условия России и оставляют ДНР, либо мы идем дальше. Судя по всему, нам придется освобождать Донбасс военным путем. Надеюсь, до весны следующего года российская армия справится с этой задачей. Возможно, и раньше», — отметил Дандыкин в интервью «Ридус».
Он также добавил, что ВС Украины испытывают серьезные трудности на фронте. Для удержания позиций в Донбассе украинское командование вынуждено перебрасывать подразделения с других направлений, в частности из Днепропетровской и Харьковской областей. В то же время, российские войска продолжают наступление и постепенно берут под контроль Краматорскую агломерацию, которую эксперт назвал последним оплотом ВСУ на территории республики.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ начали заходить на границы Константиновки. Также он отметил прорыв бойцами многоуровневой линии обороны ВСУ в районе Новопавловки. Российские войска продолжают наступление на красноармейском направлении.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
