Радио Судного дня вышло в эфир с новым интересным сообщением

Радиостанция последний раз выходила с сообщениями 16 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Радиостанция «УВБ-76», известная также как «радиостанция Судного дня», 20 октября вышла в эфир с еще одним зашифрованным сообщением. Информация об этом появилась в Telegram.

«20.10.25 13:26 по мск. НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643», — пишет telegram-канал «УВБ-76 логи», который публикует информацию о деятельности радиоволны. Последний раз активность на радиостанции отмечалась 16 октября, а 14 октября в эфир вышло два сообщения.