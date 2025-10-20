Радио Судного дня вышло в эфир с новым интересным сообщением
Радиостанция последний раз выходила с сообщениями 16 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Радиостанция «УВБ-76», известная также как «радиостанция Судного дня», 20 октября вышла в эфир с еще одним зашифрованным сообщением. Информация об этом появилась в Telegram.
«20.10.25 13:26 по мск. НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643», — пишет telegram-канал «УВБ-76 логи», который публикует информацию о деятельности радиоволны. Последний раз активность на радиостанции отмечалась 16 октября, а 14 октября в эфир вышло два сообщения.
Радиостанция УВБ-76 работает на коротких волнах и считается одной из самых загадочных в мире. Она известна постоянным жужжанием и редкими передачами, структура которых остается неизменной десятилетиями. Активность станции отслеживают как российские, так и зарубежные энтузиасты, изучающие феномен номерных радиостанций. Эксперты связывают УВБ-76 с возможной деятельностью военных или разведывательных служб, однако официальная информация о назначении станции отсутствует.
