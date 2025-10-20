Зеленский: на встрече с Трампом от Украины требовали выйти из Донбасса

Зеленский не согласился с позицией Уиткоффа по Донбассу Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время недавней встречи в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф настаивал на необходимости вывода украинских войск из Донбасса. Заявления Зеленского приводит издание The Telegraph.

«Господин Уиткофф говорит, что это [нахождение Донбасса в составе России] внесено в конституцию», — объяснил Зеленский. Президент Украины добавил, что не согласился с подобным требованием и отметил, что Киев продолжает считать Донбасс частью своей территории.