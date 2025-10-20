Россиянам объяснили, почему длинные новогодние выходные — это плохо
Эксперт назвала четыре экономических минуса длинных новогодних каникул
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Четыре негативных последствия длинных новогодних каникул для российской экономики выделила эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П.А. Столыпина Татьяна Кожевникова. По ее оценке, 12-дневный перерыв в работе создает серьезные проблемы для бизнеса и экономики в целом.
«Длинные новогодние каникулы — это точно проблема для большинства работодателей, а значит, и для экономики. В современном мире значительная часть предприятий работает в непрерывном режиме. Это транспорт, энергетика, ретейл, индустрия гостеприимства, развлечений и общественного питания, доставка товаров и еды и так далее. Сотрудники, работающие в праздничные дни, получают оплату в двойном размере, что ведет к росту расходов на персонал, которые и так постоянно увеличиваются», — отметила Кожевникова для «Газеты.Ru».
Эксперт также обратила внимание на приостановку работы банков и государственных учреждений, что создает дополнительные операционные сложности для бизнеса. Кроме того, двухнедельный перерыв существенно замедляет реализацию проектов и вывод новых продуктов на рынок, что особенно критично в условиях цифровой экономики.
Отдельной проблемой Кожевникова назвала снижение производительности труда в первые рабочие дни после каникул. Постотпускной синдром, характеризующийся эмоциональным спадом и трудностями адаптации, в полной мере проявляется у сотрудников, вернувшихся с затяжных новогодних праздников.
В 2026 году новогодние каникулы в России продлятся рекордные 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Такое решение было согласовано с Трудовым кодексом и утверждено правительством, а министр труда Антон Котяков отметил, что столь длительный период отдыха не устанавливался в последние годы. Ранее юристы отмечали, что при грамотном планировании отпуска россияне могут увеличить праздничный период до 16 дней.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Сергей20 октября 2025 16:18Есть по 4 дня в неделю работают и денег хватает, просто нужно работать а не имитировать работу
- Сергей20 октября 2025 16:13То алкоголь то экономика, людям нужен отдых, отдыхать с родными, не только дома но и в других городах. Кому денег мало работайте круглосуточно