Коронавирус может спровоцировать аутоиммунные заболевания

После заражения COVID-19 у некоторых пациентов развиваются такие состояния, как системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и рассеянный склероз. Об этом говорится в статье ученого из Колумбии.
«Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями, могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования», — пишут «Известия». Речь идет в том числе о повышенной усталости, боли в суставах, мышечных болях.
Исследователь Карлос Каньяс из отделения ревматологии колумбийской больницы Фонда Валле дель Лили утверждает, что аутоиммунитет уничтожает нормальные клетки органов и тканей. Это вызывает заболевания, при которых защита организма работает против него самого. Например, при волчанке у человека появляются антитела, которые уничтожают его собственные соединительные ткани, при рассеянном склерозе — нервные клетки. По мнению ученых, развитие аутоиммунных состояний после инфекции может быть связано с двумя факторами. Это подавление иммунитета и генетическая предрасположенность к аутоиммунным состояниям.
Ранее стало известно, что заболевание сначала гриппом, а потом коронавирусом, влияет и на вероятность гибели пациента. Она увеличивается в шесть раз, доказали ученые с помощью эксперимента на мышах. Кроме того, датские специалисты также считают, что на тяжесть болезни может влиять группа крови человека, пишет RT.
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