У сына Байдена нашли сексуальные фото несовершеннолетних

Снимки обнаружились после исследования ноутбука Хантера Байдена Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ноутбуке сына кандидата в президенты США Джо Байдена, 50-летнего Хантера Байдена нашли материалы сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Об этом заявил адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

«В компьютере были найдены „многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек“. Джулиани утверждает, что все материалы, которые он получил в начале месяца, он передал полиции», — сообщает РИА «Новости».

Также Джулиани обнародовал переписку Хантера Байдена с отцом. В ней Байден-младший рассказал, что вдова его брата Хелли Байден обвинила его в том, что он, будучи голым, разговаривал по Facetime с 14-летней девочкой. Хелли Байден сочла это неподобающим поведением. Однако сама девочка отрицает произошедшее, сказано в той же переписке.

Снимки и сообщения стали доступны после того, как Хантер Байден отдал свой ноутбук в ремонтную мастерскую. Хозяин заведения обнаружил компрометирующие материалы, сделал копию жесткого диска и передал ее Руди Джулиани.

20 октября американские аналитики заявили. что Байден-старший обгоняет Трампа в президентской гонке на девять процентных пунктов, пишет агентство Nation news. Незадолго до этого Трамп обвинил его в коррупции после публикации другой переписки Байдена-младшего, напомнила «Национальная служба новостей».