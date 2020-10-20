20 октября 2020

В РПЦ заявили о страшных последствиях коронавируса

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Православная Пасха на территории Храма Святого великомученика Георгия Победоносца. Сургут, религия, церковь, рпц, батюшка, священик в маске
Священники вынуждены работать круглосуточно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус внес свои коррективы в работу московской патриархии. По словам, главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, РПЦ создала «церковный авангард» из священников, работающих круглосуточно для причастия умирающих от вируса людей.

«Людей причащают круглосуточно, в две смены по 12 часов. Эти священники — настоящий церковный авангард», — приводит слова Легойды «Российская газета». По его словам, с апреля этого года священнослужители совершили 601 выезд к зараженным коронавирусом и с подозрением на него. В настоящее время представители РПЦ совершают по 10-15 выездов в сутки.

Представитель РПЦ подчеркнул, что священники на выездах используют специальные костюмы и другие средства защиты. По его словам, в последнее время большинство срочных вызовов приходится на больницы к умирающим.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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