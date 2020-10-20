Курганские детдомовцы оказались под угрозой заражения COVID

Прокуратура проверила курганский детский дом в Шадринске Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Шадринском интернате для детей (Курганская область) воспитанники рисковали заразиться коронавирусом. В учреждении не соблюдались некоторые санитарные нормы, необходимые для предотвращения распространения коронавируса. Наказан директор-депутат гордумы Вячеслав Велижанцев. Информация об этом появилась в соцсети, в пресс-службе прокуратуры Курганской области ее подтвердили.

Проверку в ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» провела Шадринская межрайонная прокуратура. «Вопреки требованиям санитарно-эпидемиологических норм к организации работы объектов социальной инфраструктуры для детей, в условиях распространения COVID-19 ненадлежащим образом осуществлялся контроль за температурой тела сотрудников и детей; должным образом не осуществлялось ведение журналов работы оборудования для обеззараживания воздуха; помещение разграничивающее изолятор для инфекционных больных от остальных помещений не было оборудовано умывальником», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Директора детдома Вячеслава Велижанцева привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

В разговоре с URA.RU Велижанцев пояснил, что после проверки все нарушения были устранены. Постановление он обжаловать не планирует.