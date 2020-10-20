Таксисты намерены продлить забастовку, если не выполнят их требования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Водители «Яндекс.Такси», объявившие на 23 октября забастовку, собираются продлить забастовку еще на два дня, если их требования не будут выполнены. Об этом они сообщили в профильной группе «Подслушано у таксистов Челябинска» в соцсети «Вконтакте».

«Руководство Яндекс.Такси и правительство Челябинской области под видом благотворительности (помощь коронавирусным больным) снизило нам зарплату, что крайне возмутительно в наших реалях. 23 октября с 6.00 до 24.00 около 5 крупных автопарков и более 10 мелких не выпустят свои автомобили на линию. Самозанятые водители, диспетчеры и другие работники Яндекс.Такси тоже поддержат протест», — уточнил один участников сообщества «ВКонтакте»

Водители требуют возврата гарантированного заработка, а также установление минимальной стоимости заказа в размере 100 рублей. Если их мнение не будет учтено, они планируют продлить акцию протеста.

«В ответ на игнор руководства акция будет проведена три пятницы подряд. Постоянный сбой в работе приведет к потере клиентов за месяц, потеря клиентов приведет к потере водителей, потеря водителей приведет к закрытию конторы», — указано в сообщении водителей.

Договор с «Яндекс.Такси» о перевозке челябинских и магнитогорских пациентов с подозрением на COVID на компьютерную томографию был подписан 19 октября. В компании «Яндекс» сообщили URA.RU, что все водители будут добровольцами, пройдут обучение, а автомобили оснастят защитными экранами. Для получения нового комментария руководству компании направлен письменный запрос.