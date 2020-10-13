Власти Челябинска заявили, что речь идет лишь о трех десятках постоянно закрепленных машин (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Водители «Яндекс.Такси» в Челябинской области заявили о забастовке из-за планов властей использовать их машины для перевозки больных коронавирусом. Таксисты требуют возврата гарантированного заработка, который резко упал после объявления о сотрудничестве агрегатора с правительством региона.

«Яндекс.Такси» договорилось с администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счёт. В следующую пятницу, 23 октября, с 6:00 до 24:00 все работники «Яндекс.Такси», водители, диспетчеры, автопарки и так далее не выходят на работу! Забастовка! Мы требуем возврата гарантированного заработка на прежний уровень и минимальную стоимость одной заявки в 100 рублей», — заявили работники службы «Яндекс.Такси» в группе «Подслушано у таксистов Челябинска» во «ВКонтакте».

«Руководство сервиса „Яндекс.Такси“ передало нам проект договора, он находится на согласовании. Что касается процесса внутри компании, то это не относится к моей компетенции», — сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. В компанию направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

О переговорах между властями области и «Яндекс.Такси» об использовании машин сервиса для доставки на компьютерную томографию пациентов с подозрением на коронавирус стало известно 12 октября. По словам Гехт, всего для этих целей предполагается закрепить 19 машин в Челябинске и 12 в Магнитогорске. Согласившиеся водители получат средства защиты и будут проинструктированы о технике безопасности. Задействованный транспорт не будет использован для перевозки обычных пассажиров, оплата его предполагалась за счет средств благотворителей.