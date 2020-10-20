Вячеслав Жилин вернулся в публичную повестку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Экс-мэр Златоуста (Челябинская область) Вячеслав Жилин объявил сбор средств для пациентов и сотрудников местного ковидного госпиталя. Сообщение об этом Жилин разместил на своей странице в Facebook, заявив, что в госпитале не хватает самого необходимого. Первый вице-губернатор Ирина Гехт обвинила экс-мэра в попытке посеять панику.

«У специалистов жесткая нехватка защитных костюмов, средств индивидуальной защиты (СИЗ), воды. В отделении срочно нужны материально-технические средства», — написал Жилин. Деньги он предлагает перечислять в благотворительный фонд «Доброе сердце». Этот фонд, как поясняет Жилин, создан в Златоусте при его участии в 2012 году.

«Возмутительная история и абсолютно некорректная информация. Недопустимо в такой период поднимать панику. Запас лекарств полный на две недели, запаса СИЗ хватит на два месяца, — заявила на брифинге 21 октября Гехт. — На 9 млн рублей заключены контракты на СИЗ, на поставку лекарств — на 8,1 млн рублей. В Златоусте находится министр здравоохранения региона, к вечеру будут комментарии».

Источник в Златоусте сообщил URA.RU, что Жилин начал кампанию в Госдуму. «Собирается баллотироваться по Златоустовскому округу, — пояснил источник. — Ему необходимо вернуться в публичную повестку».

Жилин ушел в отставку с поста мэра год назад по требованию губернатора Алексея Текслера. Причиной отставки стали нарушения в работе мэрии. Экс-мэр вышел из рядов «Единой России», вступил в партию «За правду!» и избрался депутатом горсобрания. Получить комментарий Жилина не удалось, его мобильный телефон постоянно занят.