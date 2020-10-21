Путин выпил с Михалковым в честь его юбилея. Видео

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Дегустация игристого вина в энотеке
Владимир Путин и Никита Михалков выпили по бокалу шампанского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием режиссера Никиту Михалкова. Глава государства и создатель фильмов выпили шампанского по видеосвязи.

«Не могу не поздравить вас даже хотя бы в такой форме. Я хотел именно увидеть вас и поздравить с юбилеем», — цитирует Путина РИА «Новости».

Путин пожелал Михалкову здоровья и подчеркнул, что в сегодняшних условиях это особенно важно. Также президент РФ пожелал кинорежиссеру творческого долголетия и выпил с ним шампанского. «Рабочий день еще не закончен, но чисто символически хочу поднять бокал за ваше здоровье», — заключил Путин.

Никита Михалков — советский и российский режиссер, сын писателей Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Режиссер и актер, обладатель большого числа наград. В 2020 году широко обсуждались некоторые высказывания Михалкова, в том числе о коронавирусе — режиссер обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в желании чипировать людей с помощью вакцин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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