Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием режиссера Никиту Михалкова. Глава государства и создатель фильмов выпили шампанского по видеосвязи.
«Не могу не поздравить вас даже хотя бы в такой форме. Я хотел именно увидеть вас и поздравить с юбилеем», — цитирует Путина РИА «Новости».
Путин пожелал Михалкову здоровья и подчеркнул, что в сегодняшних условиях это особенно важно. Также президент РФ пожелал кинорежиссеру творческого долголетия и выпил с ним шампанского. «Рабочий день еще не закончен, но чисто символически хочу поднять бокал за ваше здоровье», — заключил Путин.
Никита Михалков — советский и российский режиссер, сын писателей Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Режиссер и актер, обладатель большого числа наград. В 2020 году широко обсуждались некоторые высказывания Михалкова, в том числе о коронавирусе — режиссер обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в желании чипировать людей с помощью вакцин.
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