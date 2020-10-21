21 октября 2020

Названа главная опасность четырехдневной рабочей недели

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Работодатели при четырехдневке смогут снизить свои затраты на оплату труда, считает депутат Госдумы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сокращение рабочей недели до четырех дней может обернуться для россиян новыми проблемами. Такое мнение озвучил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

«Не совсем понятно, как четырехдневная рабочая неделя отразится на оплате труда. Логично предположить, что зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего объема», — цитирует парламентария «Вечерняя Москва».

Кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич также отнесся к инициативе весьма настороженно. Он уверен, что изменение графика может негативно сказаться как на работниках, так и на работодателях. «Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более. Прямой связи с „удаленкой“ здесь тоже не прослеживается», — сказал эксперт.

Разговоры о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России начались в июне прошлого года, когда Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, допустил, что в будущем страна может перейти на такой режим работы. Накануне глава Совбеза заявил, что обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели следует продолжить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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