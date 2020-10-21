Факты, представленные Поповым, не соответствуют действительности, сказал телеведущий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев мог быть завербован спецслужбами. Об этом в своей книге «Заговор негодяев» написал экс-сотрудник Комитета госбезопасности СССР Владимир Попов. Фрагменты пока еще не изданной книги опубликовало украинское издание «Гордон».

Попов написал, что с 1986 года Соловьев в течение двух лет года работал экспертом в Комитете молодежных организаций. В результате из КМО вышло немало агентов спецслужб, утверждает бывший сотрудник КГБ. В те годы организация курировалась офицерами 5-го управления КГБ СССР, отметил автор. На Соловьева, хорошо владевшего английским языком, обратили внимание. В тексте Попов рассказывает, что вскоре Соловьев якобы получил должность в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Академии наук СССР. И уже через год смог поехать в командировку в США. На телевидение он попал, по словам Попова, благодаря кураторам из КГБ.

Телеведущий ответил, что эта история «от начала и до конца является ложью», так как факты, представленные автором, являются недостоверными. «Это просто дико смешно, я умирал от смеха, когда читал всю эту хохму. Этот Попов — просто двоечник, я даже не знаю, о ком он пишет», — цитирует Соловьева «ПолитРоссия». Он отметил, что никогда ничего не сдавал МИСИС. Более того, человека в КМО он также не встречал. По словам журналиста, слухи распространяет издание «Гордон», которое принадлежит украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.