21 октября 2020
20 октября 2020

Криминалитет определился с фигурой нового смотрящего в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зона, уголовник, татуировка, зеки, заключенный, пальцы, вор в законе
Андрей Братына хорошо известен в криминальных кругах Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет Андрей Братына, который считается ставленником погибшего вора в законе Владимира Зятькова, стал новым смотрящим в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В преступном мире именно такое развитие ситуации посчитали наиболее логичным. Братына являлся правой рукой Зятька. Поэтому должен сохранить преемственность и обеспечить стабильность ситуации в регионе. Он собирается короноваться в ближайшей перспективе», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, вращающийся в криминальных кругах, предлагает не торопиться с выводами. «Братына вряд ли сам захочет быть вором в законе. Сейчас к таким персонам оказывается слишком большое внимание со стороны силовиков. А после столкновения катера с баржей, где погиб Зятек, он овдовел и остался с тремя детьми на руках. Ему просто это не нужно», — считает источник URA.RU. Он также добавил, что Братына долгие года являлся смотрящим за Сургутом, а до этого курировал все происходящее в югорских колониях. Сам он также отбывал срок в исправительном учреждении, однако за какое преступление на момент публикации материала выяснить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в криминальных кругах рассматривались несколько претендентов на роль смотрящего за Югрой. Среди них воры в законе Раджик Нижневартовский, Ткач Няганский и Гия Свердловский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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