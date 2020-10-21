Криминалитет определился с фигурой нового смотрящего в ХМАО

Криминальный авторитет Андрей Братына, который считается ставленником погибшего вора в законе Владимира Зятькова, стал новым смотрящим в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В преступном мире именно такое развитие ситуации посчитали наиболее логичным. Братына являлся правой рукой Зятька. Поэтому должен сохранить преемственность и обеспечить стабильность ситуации в регионе. Он собирается короноваться в ближайшей перспективе», — сообщил инсайдер.
Другой собеседник URA.RU, вращающийся в криминальных кругах, предлагает не торопиться с выводами. «Братына вряд ли сам захочет быть вором в законе. Сейчас к таким персонам оказывается слишком большое внимание со стороны силовиков. А после столкновения катера с баржей, где погиб Зятек, он овдовел и остался с тремя детьми на руках. Ему просто это не нужно», — считает источник URA.RU. Он также добавил, что Братына долгие года являлся смотрящим за Сургутом, а до этого курировал все происходящее в югорских колониях. Сам он также отбывал срок в исправительном учреждении, однако за какое преступление на момент публикации материала выяснить не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в криминальных кругах рассматривались несколько претендентов на роль смотрящего за Югрой. Среди них воры в законе Раджик Нижневартовский, Ткач Няганский и Гия Свердловский.
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