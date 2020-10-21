Названа оптимальная погода для перехода на зимнюю резину

Снижение суточной температуры является первым сигналом для замены автомобильных шин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Понижение среднесуточной температуры до 5-7 градусов по Цельсию является причиной для замены автомобильной резины на зимнюю. Об этом заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

«Менять резину на зимнюю следует, как только среднесуточная температура падает ниже 5-7 градусов по Цельсию», — цитирует эксперта РИА «Новости». Он добавил, что данные температуры указывают в качестве рекомендуемых для «переобувания» все производители автомобильных шин.

Васильев подчеркнул, что в настоящее время низкие температуры характерны для утреннего, ночного и вечернего времени суток. Днем же асфальт обычно прогревается и зимняя резина немного теряет в своей эффективности. Автомобилисту следует учитывать эту особенность при вождении.

Кроме своевременного шиномонтажа, крайне важно подготовить сам автомобиль к зимнему сезону. По словам блогера Антона Воротникова в беседе с Nation News, следует проверить работу печки, обогрев зеркал, а также обдув стекол.

Ранее в МВД предложили ввести новый штраф за езду на автомобиле зимой на летней резине. По информации «Национальной службы новостей», отсутствие зимних шин будет внесено в перечень неисправностей.