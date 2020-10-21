Асбестовское местное отделение «Единой России» обратилось к секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку с жалобой на депутата Госдумы единоросса Владимира Бурматова. Копия письма главы местной партячейки Дмитрия Александрина есть в распоряжении URA.RU.
«На протяжении 2020 года Бурматов В.В. неоднократно допускал нападки на ООО „ФОРЭС“, которое ведет свою деятельность в Свердловской области, в том числе на территории Асбестовского городского округа. Критика <…> была высказана на основании недостоверных сведений, предоставляемых депутатом думы Асбестовского городского округа Крыловой Натальей Владимировной (фракция КПРФ)», — пишет Александрин. Он также отметил связи Крыловой со «Штабом Навального» и нежелательной организацией «Открытая Россия».
На заседании Комитета Госдумы по экологии 13 октября Бурматов, пользуясь своим статусом его главы, заявил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину, что в городах присутствия «ФОРЭС» — Асбесте, Сухом Логу и Каменске-Уральском имеет место экологическая катастрофа, сообщил глава местного отделения ЕР. Асбестовские единороссы предложили Бурматову сосредоточиться на проблемах Челябинской области, которую он представляет, а достоверную информацию об экологической обстановке на Среднем Урале получить у депутатов-единороссов, представляющих регион в Госдуме. Александрин уверен, что Бурматов нарушил партийный устав, и просит применить к нему партийное взыскание.
На ООО «ФОРЭС» корреспонденту URA.RU сообщили, что депутат Госдумы с компанией не связывался и никаких данных не запрашивал. До самого Бурматова на момент публикации дозвониться не удалось. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться.
Подписывайтесь на URA.RU в