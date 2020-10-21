21 октября 2020

Партийный конфликт в Асбесте дошел до генсовета «Единой России». Документ

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Встреча Владимира Бурматова с политтехнологами. Челябинск, бурматов владимир
Партийцы считают, что Владимир Бурматов распространяет недостоверные сведения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Асбестовское местное отделение «Единой России» обратилось к секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку с жалобой на депутата Госдумы единоросса Владимира Бурматова. Копия письма главы местной партячейки Дмитрия Александрина есть в распоряжении URA.RU.

«На протяжении 2020 года Бурматов В.В. неоднократно допускал нападки на ООО „ФОРЭС“, которое ведет свою деятельность в Свердловской области, в том числе на территории Асбестовского городского округа. Критика <…> была высказана на основании недостоверных сведений, предоставляемых депутатом думы Асбестовского городского округа Крыловой Натальей Владимировной (фракция КПРФ)», — пишет Александрин. Он также отметил связи Крыловой со «Штабом Навального» и нежелательной организацией «Открытая Россия».

На заседании Комитета Госдумы по экологии 13 октября Бурматов, пользуясь своим статусом его главы, заявил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину, что в городах присутствия «ФОРЭС» — Асбесте, Сухом Логу и Каменске-Уральском имеет место экологическая катастрофа, сообщил глава местного отделения ЕР. Асбестовские единороссы предложили Бурматову сосредоточиться на проблемах Челябинской области, которую он представляет, а достоверную информацию об экологической обстановке на Среднем Урале получить у депутатов-единороссов, представляющих регион в Госдуме. Александрин уверен, что Бурматов нарушил партийный устав, и просит применить к нему партийное взыскание.

На ООО «ФОРЭС» корреспонденту URA.RU сообщили, что депутат Госдумы с компанией не связывался и никаких данных не запрашивал. До самого Бурматова на момент публикации дозвониться не удалось. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться.

Асбестовское местное отделение «Единой России»
Асбестовское местное отделение «Единой России»
Асбестовское местное отделение «Единой России»

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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