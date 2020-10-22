На борьбу с коронавирусом в ЯНАО бросили тюменских врачей

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В Новом Уренгое ждут прибытия еще одной бригады медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Новый Уренгой прибыли медики из Тюмени, которые будут работать с больными коронавирусом пациентами. В бригаду вошли 11 специалистов, среди них оказались доценты кафедры Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом рассказал мэр газовой столицы ЯНАО Андрей Воронов.

«Выездная бригада пробудет в Новом Уренгое столько, сколько этого будет требовать эпидситуация», — написал Воронов в своем telegram-канале. Он заметил, что с каждым днем в городе растет нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому прибытием одной бригады местные власти не ограничатся: на днях, по словам Воронова, в Новый Уренгой приедет еще несколько врачей.

В конце июня, когда эпидемия коронавируса в ЯНАО достигла пика, в Новый Уренгой прислали медиков из Москвы. В состав вошли 27 столичных врачей, которые должны были работать с COVID-пациентами. Среди специалистов были терапевты, реаниматологи и другие медики, которых не хватало городу.

Накануне власти Нового Уренгоя из-за второй волны коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий. Мэр Воронов рекомендовал перевести все спортивные и культурные события в онлайн-формат. По последним данным, в газовой столице ЯНАО подтверждено 4 355 случаев заражения за весь период.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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