На борьбу с коронавирусом в ЯНАО бросили тюменских врачей

В Новый Уренгой прибыли медики из Тюмени, которые будут работать с больными коронавирусом пациентами. В бригаду вошли 11 специалистов, среди них оказались доценты кафедры Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом рассказал мэр газовой столицы ЯНАО Андрей Воронов.
«Выездная бригада пробудет в Новом Уренгое столько, сколько этого будет требовать эпидситуация», — написал Воронов в своем telegram-канале. Он заметил, что с каждым днем в городе растет нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому прибытием одной бригады местные власти не ограничатся: на днях, по словам Воронова, в Новый Уренгой приедет еще несколько врачей.
В конце июня, когда эпидемия коронавируса в ЯНАО достигла пика, в Новый Уренгой прислали медиков из Москвы. В состав вошли 27 столичных врачей, которые должны были работать с COVID-пациентами. Среди специалистов были терапевты, реаниматологи и другие медики, которых не хватало городу.
Накануне власти Нового Уренгоя из-за второй волны коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий. Мэр Воронов рекомендовал перевести все спортивные и культурные события в онлайн-формат. По последним данным, в газовой столице ЯНАО подтверждено 4 355 случаев заражения за весь период.
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