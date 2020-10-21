В ЯНАО массово умирают пациенты с коронавирусом

На Ямале подтверждено 18 936 случаев коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. За последние три дня в округе подтвердили восемь летальных случаев. Так часто инфицированные ямальцы умирали только летом — во время пика пандемии.

«Сегодня мы вынуждены констатировать три летальных исхода: две женщины в Ноябрьске, 56-летний мужчина в Салехарде. Все они находились на поддержке аппаратов ИВЛ. Но интенсивная терапия и усилия медиков, к сожалению, не принесли результата», — рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. Общее число погибших пациентов выросло до 114 человек. Накануне стало известно о смерти болевшей медсестры из Ноябрьска.

Также за последние сутки коронавирусом заболели 175 жителей ЯНАО. Больше всего случаев на ямальских месторождениях, где заразились 30 человек. В Салехарде инфекцию подтвердили у 27 горожан, в Ноябрьске — у 25. В Надыме заболели 16 жителей, а в Новом Уренгое подтвердили 15 случаев. Всего в ЯНАО подтверждено 18 936 случаев коронавируса, вылечились 13 952 пациента.

Ранее стало известно, что власти ЯНАО не раскрывают реальное число заразившихся коронавирусом. В ежедневных сводках оперштаб указывает лишь тех ямальцев, у которых есть проявления болезни. Бессимптомные случаи в отчеты не включаются. Это вскрылось после инцидента с федеральной статистикой зараженных.

Карантин в ЯНАО продлится до 1 ноября. Накануне в округе ужесточили ограничения. Эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что грозит региону новыми запретами.