В крупнейшем городе ЯНАО ужесточили карантин

Власти Нового Уренгоя отменили массовые мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Нового Уренгоя из-за второй волны коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий. Такое решение было принято на заседании городского оперативного штаба, рассказал мэр Андрей Воронов.

«Принято решение на период роста заболеваемости максимально ограничить проведение городских спортивных и культурных мероприятий», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Власти рекомендовали перевести подобные события в онлайн-режим.

Воронов добавил, что в Новом Уренгое будет создан резерв коечного фонда на случай очередного всплеска эпидемии. Планируется развернуть не менее 100 коек. Сейчас в городе заготовлено 286 мест для COVID-пациентов. Из них, по данным на утро 21 октября, заняты уже 259.

Мэр напомнил, что в этом году ямальские школьники отправятся на осенние каникулы на неделю раньше — с 26 октября. Так решили в правительстве ЯНАО, объяснив это необходимостью синхронной дезинфекции во всех школах округа. Каникулы продлятся до 7 ноября.

Днем ранее губернатор Дмитрий Артюхов ужесточил карантин, вернув ограничение в работу органов ЗАГС. Они перестанут свободно принимать людей и будут обслуживать только по предварительной записи. Общий карантин в ЯНАО продлен до 1 ноября. Эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», поэтому в регионе не исключены новые запреты или возврат строгого карантина.