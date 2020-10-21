Курганскому аэропорту присвоят имя

У аэропорта Кургана появится имя. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба областного правительства.
«Жителям Курганской области предлагают выбрать имя для аэропорта „Курган“», — рассказали в пресс-службе. Инициативу выдвинула Общественная палата Курганской области.
До 22 ноября любой желающий может предложить областной Общественной палате свой вариант имени выдающегося земляка, которое должны присвоить аэропорту. «Приоритетным критерием выдвижения имени претендента должна быть историческая связь с Курганской областью», — добавили в пресс-службе.
С 30 ноября до 20 декабря можно будет проголосовать за один вариант из сформированного списка имен. Лидера голосования объявят на заседании Совета Общественной палаты Курганской области.
Аналогичное голосование проходило в России в 2018 году в рамках конкурса «Великие имена России». Тогда 47 аэропортам в 40 регионах страны были присвоены имена людей, связанных с историей России.
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