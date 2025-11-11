Логотип РИА URA.RU
В Кургане ликвидируют арматурный завод, которым владеет экс-начальник колоний

11 ноября 2025 в 09:40
Курганский завод технологического оборудования находится в стадии ликвидации

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане началась ликвидация завода технологического оборудования («КЗТО»), учредителем которого является бывший начальник колоний ИК-2 и ИК-7 Сергей Крамарчук. Об этом сообщается в официальном сервисе ФНС. 

«ООО „Курганский завод технологического оборудования“. Единственным участником общества принято решение о ликвидации организации», — говорится в информации. 

По данным ФНС на 10 ноября, предприятию приостановлены операции по банковским счетам. Основанием для этого послужило непредставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц в установленные сроки.

Предприятие «КЗТО» было создано в июне 2018 года. Основным видом деятельности является производство арматуры трубопроводной (арматуры). Крамарчук стал учредителем фирмы в начале 2025 года. Он же выступает в качестве ликвидатора компании. До этого компанией несколько лет владел бизнесмен Федор Теребенин, который является совладельцем Курганского арматурного завода. Его бизнес-партнером был тюменский предприниматель Анатолий Алексеев.

Ранее URA.RU писало о ликвидации другого арматурного завода. Летом прекратило существование предприятие «КАИР», производившее запорную арматуру. По данным инсайдеров агентства, фирма была ликвидирована из-за окончания контракта с Туркменистаном.

