В Кургане ликвидируют арматурный завод, которым владеет экс-начальник колоний

В Кургане началась ликвидация завода технологического оборудования («КЗТО»), учредителем которого является бывший начальник колоний ИК-2 и ИК-7 Сергей Крамарчук. Об этом сообщается в официальном сервисе ФНС.

«ООО „Курганский завод технологического оборудования“. Единственным участником общества принято решение о ликвидации организации», — говорится в информации.

По данным ФНС на 10 ноября, предприятию приостановлены операции по банковским счетам. Основанием для этого послужило непредставление налоговым агентом расчета сумм налога на доходы физических лиц в установленные сроки.

Предприятие «КЗТО» было создано в июне 2018 года. Основным видом деятельности является производство арматуры трубопроводной (арматуры). Крамарчук стал учредителем фирмы в начале 2025 года. Он же выступает в качестве ликвидатора компании. До этого компанией несколько лет владел бизнесмен Федор Теребенин, который является совладельцем Курганского арматурного завода. Его бизнес-партнером был тюменский предприниматель Анатолий Алексеев.