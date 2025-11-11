Курганский депутат доверил предприятие судимому экс-замглавы района

Курганский депутат-аграрий доверил руководящую должность судимому экс-чиновнику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судимый по делу о махинациях с участками в Кетовском районе, бывший первый замглавы местной администрации Анатолий Пиносов, стал исполнительным директором в фирме депутата Курганской областной Думы Вячеслава Немирова. Об этом URA.RU узнало в ходе судебного заседания по делу о привлечении к работам мигрантов компанией депутата.

Документы о назначении Пиносова директором были предоставлены юристами компании. «Приказ ЗАО „Картофель“ о разделении обязанностей в отношении руководителей структурных подразделений — общее руководство по организации работы предприятия и ответственность за действия работников возложена на директора Пиносова», — зачитал судья приложенные юристами документы. Документ датирован началом 2025 года, в фирме депутата Пиносов трудится несколько лет.

Бывший замглавы Кетовского района стал широко известен, когда его привлекли к уголовной ответственности за махинации с земельными участками в районе. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались несколько его коллег и предприниматель. Пиносов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к шести годам лишения свободы условно.

