В Кургане ищут инвестора с 1,5 миллиардами рублей для строительства ТРЦ

В Кургане возле озера Черное планируют построить ТРЦ за 1,5 млрд рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Власти Кургана ищут инвестора, который вложит более 1,5 миллиарда рублей в строительство торгово-развлекательного центра возле озера Черное в Заозерном районе. Амбициозный проект планируют реализовать на участке в 4,2 гектара по улице Мостостроителей. Об этом сообщается в инвестиционном предложении властей.
«Создание ТРЦ в Заозерном районе. Объем инвестиций от 1,5 миллиарда рублей при строительстве объекта площадью более 40 000 квадратных метров», — указано в документе.
В качестве экономических предпосылок для реализации проекта указано, что площадка расположена в молодом и динамично развивающемся микрорайоне, где рядом строится большой жилой комплекс. Это создает потребность в создании мест общего отдыха и развлечений. Реализация инвестиционного проекта позволит создать 36 новых рабочих мест. Окупаемость вложенных средств — в течение шести лет.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают земельный участок площадью свыше четырех гектаров под строительство ТРЦ. Годовой размер арендной платы за территорию составляет свыше 30 миллионов рублей. Пока найти застройщика не удалось. Также сообщалось, что с другой стороны озера Черное уже возводится двухэтажный торговый центр площадью 15 тысяч квадратов. Сдать объект по улице Витебского планируют осенью 2026 года.
