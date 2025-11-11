В Кургане ищут инвестора с 1,5 миллиардами рублей для строительства ТРЦ

В Кургане возле озера Черное планируют построить ТРЦ за 1,5 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана ищут инвестора, который вложит более 1,5 миллиарда рублей в строительство торгово-развлекательного центра возле озера Черное в Заозерном районе. Амбициозный проект планируют реализовать на участке в 4,2 гектара по улице Мостостроителей. Об этом сообщается в инвестиционном предложении властей.

«Создание ТРЦ в Заозерном районе. Объем инвестиций от 1,5 миллиарда рублей при строительстве объекта площадью более 40 000 квадратных метров», — указано в документе.

В качестве экономических предпосылок для реализации проекта указано, что площадка расположена в молодом и динамично развивающемся микрорайоне, где рядом строится большой жилой комплекс. Это создает потребность в создании мест общего отдыха и развлечений. Реализация инвестиционного проекта позволит создать 36 новых рабочих мест. Окупаемость вложенных средств — в течение шести лет.

Продолжение после рекламы