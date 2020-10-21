Тюменских чиновников обязали отчитываться о покупке биткойнов

В Тюменской области чиновники должны будут отчитываться о покупке цифровых финансовых активов. Такое решение было принято на очередном заседании региональной думы.
«Установлено требование о представлении лицом, обязанным представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о расходах по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Другими словами, теперь чиновники должны будут отчитываться не только о приобретении квартир, машин, домов и о других своих доходах, но и о фактах покупки, к примеру, биткойнов. Но только в том случае, если общая сумма таких сделок будет выше, чем доход государственного гражданского служащего и его второй половины за три последних года. Также чиновникам нужно будет объяснить, где они взяли деньги на криптовалюту.
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