21 октября 2020

Тюменских чиновников обязали отчитываться о покупке биткойнов

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, дресс код, офисный работник
Госслужащие должны будут объяснить, откуда у них деньги на цифровую валюту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области чиновники должны будут отчитываться о покупке цифровых финансовых активов. Такое решение было принято на очередном заседании региональной думы.

«Установлено требование о представлении лицом, обязанным представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о расходах по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Другими словами, теперь чиновники должны будут отчитываться не только о приобретении квартир, машин, домов и о других своих доходах, но и о фактах покупки, к примеру, биткойнов. Но только в том случае, если общая сумма таких сделок будет выше, чем доход государственного гражданского служащего и его второй половины за три последних года. Также чиновникам нужно будет объяснить, где они взяли деньги на криптовалюту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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