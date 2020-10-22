Россия не намерена терпеть хамство со стороны Запада, но готова объяснять свою позицию иностранным партнёрам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Хамство терпеть никто не собирается, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить свою позицию», — отметил Песков, комментируя слова главы российского МИД Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного общения.
Представитель Кремля признал, что существуют «определенные осложнения в отношениях с Германией», для их преодоления нужны усилия обеих сторон. «Мы чуть-чуть разочарованы тем, что все наши попытки сообща поработать над этим пока не получились», — констатировал Дмитрий Песков.
Также Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин остается заинтересован в «реанимации» отношений с США. По его словам, российский лидер готов выстраивать отношения с любым президентом, которого выберут американцы. «[Россия заинтересована] в любом президенте, который просто в какой-то момент задумается, а что же действительно в интересах Соединенных Штатов Америки в контексте двусторонних российско-американских отношений», — отметил официальный представитель Кремля. Песков добавил, что ни один из кандидатов не является для России более предпочтительным, пишет RT.
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