Лавров пригрозил разорвать отношения с Евросоюзом

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров считает поведение Евросоюза неприемлемым Фото: Владимир Андреев
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Москва может прекратить диалог с Брюсселем, если в ЕС не захотят партнерства с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы должны на какое-то время перестать с ними [ЕС] общаться», — приводит слова Лаврова на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» ТАСС. Он уточняет, что так произойдет, если не будет взаимоуважительного разговора со стороны запада.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС единогласно одобрили предложение Германии и Франции о введении санкций по Навальному. По мнению Лаврова, Евросоюз ведет себя неприемлемо в этом инциденте.

Однако ранее стало известно, что санкции ввести не получится. У ЕС нет подозреваемых по этому делу. Они обязательно должны быть, чтобы проследить обоснованную связь между ними и самим отравлением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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