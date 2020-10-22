«Коронавирусные» выплаты врачам продлят до 2022 года

Правительство продлит федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом до конца 2021 года. Кроме того, после критики профсоюзов о несправедливом распределении денег, теперь отвечать за начисления врачам будет Минтруд и Минздрав.
Как выяснил «Коммерсант», на встрече с фракцией «Единой России» министр финансов Антон Силуанов анонсировал, что получать доплаты работники здравоохранения смогут в течение всего следующего года. «У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в Резервном фонде, в расходах это есть», — пояснил чиновник.
По данным источника газеты, вице-премьер Татьяна Голикова поручила перевести администрирование доплат врачам, работающим в «красной зоне», на федеральный уровень. Отвечать за распределение денег будет Минтруд и Минздрав через один из внебюджетных фондов — ПФР, ФФОМС или ФСС. Как пояснил собеседник издания, такая схема в будущем позволит избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов.
Силуанов в свою очередь рассказывал единороссам, что механизм определения размера выплат не изменится. По его словам, важно начать точно определять время, которое медики работают непосредственно в опасной зоне с коронавирусными пациентами.
Стимулирующие выплаты врачам президент РФ Владимир Путин анонсировал на совещании 8 апреля. У врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, у младшего медперсонала — 25 тысяч. В конце сентября срок выплат медикам был продлен до конца 2020 года.
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