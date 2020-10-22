22 октября 2020

«Коронавирусные» выплаты врачам продлят до 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, каталка, защитный костюм, приемный покой, медики, врачи, скорая помощь, санитары, врач, больница, фельдшер, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, лежачий больной, SARS-CoV-2
Федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом продлят на 2021 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство продлит федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом до конца 2021 года. Кроме того, после критики профсоюзов о несправедливом распределении денег, теперь отвечать за начисления врачам будет Минтруд и Минздрав.

Как выяснил «Коммерсант», на встрече с фракцией «Единой России» министр финансов Антон Силуанов анонсировал, что получать доплаты работники здравоохранения смогут в течение всего следующего года. «У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в Резервном фонде, в расходах это есть», — пояснил чиновник.

По данным источника газеты, вице-премьер Татьяна Голикова поручила перевести администрирование доплат врачам, работающим в «красной зоне», на федеральный уровень. Отвечать за распределение денег будет Минтруд и Минздрав через один из внебюджетных фондов — ПФР, ФФОМС или ФСС. Как пояснил собеседник издания, такая схема в будущем позволит избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов.

Силуанов в свою очередь рассказывал единороссам, что механизм определения размера выплат не изменится. По его словам, важно начать точно определять время, которое медики работают непосредственно в опасной зоне с коронавирусными пациентами.

Стимулирующие выплаты врачам президент РФ Владимир Путин анонсировал на совещании 8 апреля. У врачей они составляют 80 тысяч рублей в месяц, у фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, у младшего медперсонала — 25 тысяч. В конце сентября срок выплат медикам был продлен до конца 2020 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...