Назван способ получить доступ к секретным настройкам смартфона

У каждого производителя смартфонов существуют специальные инженерные коды, которые предназначены для тонкой настройки смартфонов. Специалисты их использует в случае возникновения проблем с гаджетом. Об этом журналистам рассказал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
«Пользоваться кодами вполне удобно, если появились какие-то проблемы. Например, динамик вашего смартфона на максимальной громкости начал хрипеть. Пригодится могут коды для управления параметрами звука, доступа к процедурам внутреннего тестирования аппарата и мониторинга технических параметров», — сказал специалист в беседе с агентством «Прайм».
После ввода определенного кода человек попадает в инженерное меню, где есть доступ к тонким настройкам звука, процессора, батареи, индикации приема сигнала и т. д. «*#*#3646633#*#* — наиболее распространенный код входа в инженерное меню Android, но он действует далеко не на всех аппаратах», — добавил эксперт, отметив, что коды для конкретной модели смартфона можно найти в интернете.
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