В Челябинской области потепление сменится штормом

В Челябинской области ожидается мокрый снег и сильный ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие выходные в Челябинской области дневные температуры достигнут 13 градусов тепла, а ночные — 13 градусов мороза. К 27 октября синоптики обещают штормовой ветер с мокрым снегом.

«23 октября ночью ночные температуры в низинах [ожидаются] до 13 градусов мороза, а 25 октября днем ожидается до 13 градусов тепла. Облачно с прояснениями, мокрый снег, переходящий в дождь», — говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Челпогода».

К следующему вторнику синоптики сайта Гисметео прогнозируют штормовой ветер порывами 20 метров в секунду и снегопады. Мокрый снег, переходящий в дождь, а также умеренные магнитные бури ожидаются до 28 октября. Атмосферное давление будет колебаться от 728 до 752 мм ртутного столба, поэтому метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.