В курганской области резко выросли кражи лошадей

В Белозерском районе в три раза выросло количество краж крупного рогатого скота и лошадей. Об этом в соцсетях сообщили представители администрации района.
«По данным правоохранительных органов на территории Белозерского района участились кражи скота», — рассказали в районной администрации. Представители власти отметили, количество краж крупного рогатого скота и лошадей повышается осенью ежегодно, но в 2020 году их число выросло в три раза.
По мнению сотрудников администрации, кражи происходят из-за загонов, которые не запираются, и отсутствия контроля за животными. Они добавили, что ворам помогают короткий световой день, ранний закат и темные ночи.
Сотрудники администрации попросили владельцев скота быть внимательнее. Представители власти добавили, что часто кражи совершаются при участии местных жителей.
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