22 октября 2020
21 октября 2020

В курганской области резко выросли кражи лошадей

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество краж скота и лошадей в Белозерском районе выросло в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Белозерском районе в три раза выросло количество краж крупного рогатого скота и лошадей. Об этом в соцсетях сообщили представители администрации района.

«По данным правоохранительных органов на территории Белозерского района участились кражи скота», — рассказали в районной администрации. Представители власти отметили, количество краж крупного рогатого скота и лошадей повышается осенью ежегодно, но в 2020 году их число выросло в три раза.

По мнению сотрудников администрации, кражи происходят из-за загонов, которые не запираются, и отсутствия контроля за животными. Они добавили, что ворам помогают короткий световой день, ранний закат и темные ночи.

Сотрудники администрации попросили владельцев скота быть внимательнее. Представители власти добавили, что часто кражи совершаются при участии местных жителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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