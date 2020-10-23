В Японии нашли пугающее последствие коронавируса для организма

Выпадение волос, одышка и продолжительная слабость — последствия для переболевших коронавирусом. Об этом узнали ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины.
«Через четыре месяца после выздоровления остаются симптомы одышки у 11% пациентов, слабости — у 10%, нарушений обоняния — у 10%, кашля — у 4%, нарушений вкусовых ощущений — у 2%. Четверть переболевших коронавирусом пожаловалась на выпадение волос», — передает японский телеканал NHK.
Ранее главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова предупредила, что коронавирус может повлиять на долгосрочную память человека. Среди других последствий пациенты называли жжение в области стоп, провалы в памяти, бессонницу и проблемы с кожей, пишет «
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