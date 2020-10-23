В Японии нашли пугающее последствие коронавируса для организма

25% переболевших коронавирусом жаловались на выпадение волос Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выпадение волос, одышка и продолжительная слабость — последствия для переболевших коронавирусом. Об этом узнали ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

«Через четыре месяца после выздоровления остаются симптомы одышки у 11% пациентов, слабости — у 10%, нарушений обоняния — у 10%, кашля — у 4%, нарушений вкусовых ощущений — у 2%. Четверть переболевших коронавирусом пожаловалась на выпадение волос», — передает японский телеканал NHK.

Ранее главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова предупредила, что коронавирус может повлиять на долгосрочную память человека. Среди других последствий пациенты называли жжение в области стоп, провалы в памяти, бессонницу и проблемы с кожей, пишет « Федеральное агентство новостей ». Но в первую очередь COVID-19 действует на легкие. Поэтому врачи советуют переболевшим инфекцией делать дыхательную гимнастику и упражнения на снятие зажима грудной клетки, передают «Дни.ру».