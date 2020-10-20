Врач предупредила об опасном влиянии коронавируса на мозг

Коронавирус может негативно повлиять не долгосрочную память человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Коронавирус может существенно повлиять на долгосрочную память человека. Об этом заявила главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Вы с закрытыми глазами могли все найти. Просидели с этим коронавирусом, и эта ментальная карта стерлась», — цитирует Баранову «Лента.ру». По словам врача, переболевший коронавирусом человек может забывать расположение мест, которые посещал годами. Будь то школа, магазин, или мастерская.

Снижение когнитивных функций, как одно из последствий коронавируса, по словам Барановой также может проявляться и в забывчивости некоторых часто употребляемых слов. Она приводит в пример рассказ медсестры, переболевшей коронавирусом, которая после выздоровления не помнила профессиональный жаргон.