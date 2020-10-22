В выходные Свердловскую область ждет снежная буря

Жителей Свердловской области предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице, которые придут в регион 24 августа. Рекомендации о соблюдении необходимых мер предосторожности были разосланы областным управлением МЧС России с помощью SMS-сообщений.
«По данным синоптиков, 24 октября местами в Свердловской области ожидаются сильный ветер с порывами до 17 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Специалисты попросили автомобилистов при дальних поездках учитывать погодные условия и дорожную обстановку. Пешеходам на период гололеда рекомендуют подобрать обувь с нескользящей подошвой. «В период непогоды спасатели просят жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов», — объяснили спасатели.
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