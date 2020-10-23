Собянин сделал заявление о распространения коронавируса в Москве

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей
Собянин заявил о замедлении темпов эпидемии в столице Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Распространение коронавируса в Москве замедляется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия-1». Мэр Москвы подчеркнул, что такого взрывного роста числа больных, как ранее, в столице нет.

За минувшие сутки в столице выявили 5478 новых заболевших коронавирусом. Днями ранее было выявлено 4413 и 4389 зараженных соответственно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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