Собянин сделал заявление о распространения коронавируса в Москве

Собянин заявил о замедлении темпов эпидемии в столице
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Распространение коронавируса в Москве замедляется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия-1». Мэр Москвы подчеркнул, что такого взрывного роста числа больных, как ранее, в столице нет.
За минувшие сутки в столице выявили 5478 новых заболевших коронавирусом. Днями ранее было выявлено 4413 и 4389 зараженных соответственно.
Подписывайтесь на URA.RU в