Специалисты заявляют, что нагрузка на них выросла, а зарплата снизилась Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае патологоанатомы не справляются с возросшей на них нагрузкой из-за резкого роста смертности. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к Пермскому краевому бюро судебно-медицинской экспертизы, попросивший не называть его имя. По словам источника, чаще всего причиной смерти становятся хронические ишемические болезни сердца.

«Летальность сильно выросла не только в Перми, но и в крае именно в 2020 году. Если раньше в день было по 20-30 трупов, то сейчас в два раза больше — минимум по 60, то есть, у судмедэкспертов, патологоанатомов просто „завал в работе“», — рассказал инсайдер.

Он также добавил, что при возросшей нагрузке, специалистам стали платить меньше из-за введения понижающих коэффициентов. «Вместо положенных 33 экспертиз в месяц, специалист проводит порядка 130 экспертиз, а его официальная зарплата при этом — 22-25 тысяч рублей в месяц», — отметил собеседник URA.RU.

В результате многие сотрудники краевого бюро судмедэкпертизы были вынуждены уволиться, но новые кадры на их место не пришли. По словам источника, медики переехали на работу в Калининград, Московскую, Тюменскую области и Сыктывкар, «потому что там нет понижающих коэффициентов».

URA.RU обратилось в министерство здравоохранения Пермского края с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации материала ответ не получен.