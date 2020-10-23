Названы продукты, которые подорожают к Новому году

Эксперты предупредили о возможном росте цен на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшее время в России могут подорожать сразу несколько видов продовольственных товаров. В частности. речь идет о макаронах, мяса и молока, рассказал журналистам директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, цены на макаронные изделия могут повыситься из-за того, что в их стоимость заложена «наиболее высокая доля продовольственной пшеницы», рыночная стоимость которой обновили многолетние максимумы. Также специалист предупредил о риске цен на фураж — виды культур, которые используются для корма скота. Это ячмень, пшеница, фуражная кукуруза.

«Все это приведет к росту себестоимости производства у животноводов. Потому что конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял. Разумеется, для того чтобы из курицы получить килограмм мяса и килограмм мяса из перепела, требуется разный объем фуража», — сказал Востриков в беседе с «Вечерней Москвой».

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько, в свою очередь, не исключил подорожания рыбы и рыбных продуктов. В качестве причин он назвал рост цен на топливо и ужесточение законов. Все это приводит к тому, что производителям проще «с корабля» продавать рыбу за границу, минуя «складские и логистические моменты». Повышения цен, уверен бизнесмен, можно было бы избежать запретом или ограничением экспорта рыбы за рубеж. Тогда на рынке появилось бы больше предложения.