Медик рассказал, что делать при подозрении у себя коронавируса

Эксперт озвучил алгоритм действий при подозрении у себя коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если у человека появились симптомы ОРВИ, если он контактировал с зараженным коронавирусом или с кем-то, кто контактировал, необходимо ограничить контакты с окружающими, а также обратиться за помощью к медикам. Но не через вызов скорой помощи. Об этом журналистам рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«При малейшем подозрении вызывать бригаду „скорой помощи“ не нужно. Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы. В „скорую“ нужно звонить, когда общее состояние больного тяжелое или резко ухудшается», — рассказал агентству «Прайм» специалист.

Участковый врач, по его словам, назначит необходимые анализы и выдаст направления. После этого человеку можно заказать услугу тестирования на коронавирус с приездом врача на дом. Ходить в поликлинику для этого не рекомендуется. Если тест даст положительный результат, изоляцию должна соблюдать вся семья.