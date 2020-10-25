Якубович допустил, что уйдет из «Поля чудес»

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Леонид Якубович может уйти из «Поля Чудес» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведущий популярной передачи «Поле Чудес», шоумен Леонид Якубович заявил, что может уйти из проекта. Покинет ли он передачу зависит только от зрителей, подчеркнул телеведущий.

«Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет. Будущее передачи лежит в интересе зрителей», — приводит слова Якубовича телеканал 360. При этом еще в июле он не собирался уходить с «Поля чудес».

Телеведущий признался, что ему не нравится амплуа «бесконечного весельчака», которое за ним закрепилось. Однако, несмотря на нелюбимый образ, Якубович продолжает сниматься. Он ведет шоу с 1991 года. 25 октября «Поле чудес» празднует 30-летний юбилей.

В конце сентября раскрылось, что на программе бывают обманы. Оказалось, что редакторы «Поля чудес» регулярно делают подставные сюжеты, пишет агентство Nation news. При этом на шоу есть и реальные подарки от зрителей. Так, в октябре, Якубовичу подарили мамонта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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