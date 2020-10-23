Ямальский чиновник подарил Якубовичу мамонта. Видео

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Кинофестиваль
Леонид Якубович получил несколько сувениров с Ямала Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских подарил телеведущему Леониду Якубовичу статую мамонта. Подарок политик передал через жительницу поселка Приозерный Фанию Замесину, принявшую участие в выпуске игры «Поле чудес».

«Мамонт от главы администрации Надымского района Жаромских Дмитрия Георгиевича», — заявила Замесина Якубовичу. Также жительница Ямала преподнесла телеведущему мягкую игрушку шамана в национальной ямальской одежде. Этот подарок для Якубовича передала глава Приозерного Елена Озерян.

В этой же тройке игроков оказалась жительница Екатеринбурга Анастасия Шаровьева. Сотрудница одной из уральских музыкальных школ подарила Якубовичу разрисованную учениками балалайку, а также корзину с конфетами. После этого Шаровьева показала в студии музыкальный номер.

Ранее популярные телеведущие раскрывали, какую пенсию получают каждый месяц. Выплата Леонида Якубовича составляет 23 тысячи рублей, также телевизионщику полагаются надбавки, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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